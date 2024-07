Résultat des législatives 2024 à Meucon (56890) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Meucon, que vont décider les électeurs de gauche ? Combien va faire le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des votes glanés au niveau national sont encourageants. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,7% des voix à Meucon. Un score en baisse en comparaison des 23,21% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - À Meucon, des candidats RN favoris au 2e tour ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. La progression du RN est déjà forte à Meucon entre le score de la formation nationaliste en 2022 (12,98%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (27,98%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. Suffisamment pour acter un ancrage durable du parti dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble la dernière fois Ce résultat du premier tour est logiquement à mettre en parallèle avec ce qui a eu lieu en 2022. A l'époque dans la commune de Meucon, lors des élections des députés, le score était également de 42,02% pour Nicole Le Peih , Meucon votant déjà pour la 3ème circonscription du Morbihan. Au deuxième round,c'est encore Nicole Le Peih qui va glaner le plus de voix, avec 60,43% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,57%.

20:05 - Les données avant le 2e tour, un repère pour les législatives 2024 à Meucon Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Meucon ont préféré Nicole Le Peih (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a amassé 32,43% des bulletins de vote. En 2e position, Antoine Oliviero (Rassemblement National) obtenait 27,98%. De son côté, Marie Madeleine Doré-Lucas (Nouveau Front populaire) glanait 22,7% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 3ème circonscription du Morbihan, puisque c'est Antoine Oliviero qui y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 35,85% devant Nicole Le Peih avec 26,57% et Marie Madeleine Doré-Lucas avec 20,41%. Un résultat qui changera probablement le visage du deuxième tour dans la localité.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Meucon ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. À Meucon, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 21,64%, plus bas de 18 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 39,57% des personnes habilitées à voter à Meucon avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 40,56% lors du scrutin de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2024 à Meucon À Meucon, l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux de participation. Dans la commune, 21,64% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 16,76% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 17,1% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,29% au premier tour. Au deuxième tour, 45,98% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Meucon aujourd'hui ? La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet impacter la participation à Meucon (56890).

17:29 - Les enjeux locaux de Meucon : tour d'horizon démographique Dans la ville de Meucon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 392 habitants par km² et 45,72% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 7,82% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (8,45%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 932 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,19%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,96%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Meucon mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,64% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.