Résultat des législatives 2024 à Saint-Thuriau (56300) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Saint-Thuriau ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Ce premier pointage apparaît comme élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Thuriau, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,21% des votes dans la localité. Un score en hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - À Saint-Thuriau, des candidats RN favoris ? L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part d'électeurs arrachés par les lepénistes à Saint-Thuriau s'élève par ailleurs à 15 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Assez pour prévoir un ancrage solide du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final à Saint-Thuriau pour le bloc présidentiel ce dimanche ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a des chances de s'imposer. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Saint-Thuriau avait vu en revanche le binôme Ensemble ! S'imposer avec 32,69%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,46%. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM avec 63,77% contre 36,23% pour les perdants. Nicole Le Peih conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Saint-Thuriau A en croire les projections en nombre de sièges communiquées à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient maintenir une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 31,52% des bulletins de vote, Antoine Oliviero (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Thuriau, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Nicole Le Peih (Ensemble pour la République) décrochait 30,25%. Ensuite, Marie Madeleine Doré-Lucas (Nouveau Front populaire) décrochait 18,21% des votants. C'est aussi Antoine Oliviero qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 35,85%, devant Nicole Le Peih avec 26,57% et Marie Madeleine Doré-Lucas avec 20,41%.

19:21 - Participation aux législatives à Saint-Thuriau : une hausse par rapport aux élections européennes ? L'étude des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. En comparaison avec les européennes de cette année, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Thuriau s'est accrue, parvenant à 72,55%. Au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 577 personnes en âge de voter à Saint-Thuriau, 56,12% étaient allées voter. Le taux de participation était de 57,65% pour les européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Saint-Thuriau ? Le taux de participation constitue à n'en pas douter l'un des critères décisifs des élections législatives. L'abstention s'élevait à 27,45% à Saint-Thuriau lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,29% au premier tour. Au deuxième tour, 48,6% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Saint-Thuriau ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 19,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,38% au premier tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Thuriau ?

17:29 - Saint-Thuriau et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Saint-Thuriau, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 875 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 104 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 061 foyers fiscaux. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,49% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 47,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,96% des ménages sont des couples sans enfant. Pour finir, à Saint-Thuriau, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.