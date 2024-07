Résultat des législatives 2024 à Colpo (56390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Colpo, quels seront les reports des voix de la gauche ? L'autre question qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,64% des voix à Colpo. Un chiffre en baisse en comparaison des 24,33% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Colpo ? Le résultat du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette législative, localement, comme dans le reste de la France. La progression du RN se montre déjà forte à Colpo entre le score de la formation nationaliste en 2022 (23,58%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (38,56%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN une progression de 150 sièges par rapport aux législatives 2022 (89 sièges). Assez pour prévoir une implantation durable du parti localement, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble en 2022 Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de cette élection du Parlement, localement, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a la possibilité de l'emporter. Avec 23,58% à Colpo, le RN avait été en revanche devancé par les 28,30% du binôme LREM au premier tour des législatives il y a deux ans. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! (50,56% contre 49,44% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Nicole Le Peih conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel score à Colpo pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? D'après les dernières projections diffusées depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance des partis de gauche devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Antoine Oliviero (Rassemblement National) a accumulé 38,56% des voix à Colpo dimanche 30 juin, pour le 1er round de la législative. Nicole Le Peih (Majorité présidentielle) décrochait 23,66%. A la 3e position, Marie Madeleine Doré-Lucas (Front populaire) recevait 21,64% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription du Morbihan, Antoine Oliviero accumulant cette fois 35,85%, devant Nicole Le Peih avec 26,57% et Marie Madeleine Doré-Lucas avec 20,41%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Colpo : un taux de participation inédit ? L'analyse des résultats des dernières consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Les données montrent une participation de 72,47% lors du 1er round des législatives 2024 à Colpo, supérieure à celle des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 56,08% des inscrits sur les listes électorales de Colpo (56), contre un taux de participation de 57,66% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Colpo La participation constitue l'une des clés de ce scrutin législatif. Les résidents de Colpo ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 72,47%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,64% au premier tour. Au second tour, 51,9% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 752 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,59% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 79,58% au deuxième tour, soit 1 395 personnes. L'inflation dans le pays serait notamment susceptible de modifier les choix que feront les électeurs de Colpo (56390).

17:29 - Les données démographiques de Colpo révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Colpo, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 237 habitants répartis dans 1 016 logements, cette ville présente une densité de 84 hab/km². L'existence de 103 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,37%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 33,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 43,42% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 833,89 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Colpo manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.