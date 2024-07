Résultat des législatives 2024 à Plaudren (56420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se porter les électeurs de la gauche à Plaudren ? La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce 2e tour. Premier indice : l'ensemble a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Plaudren, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 17,61% des votes dans la localité. Une performance à comparer néanmoins avec les 20,68% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Plaudren aux dernières législatives Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives 2024 sera très commenté. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national lors des dernières élections législatives au niveau national, soit près de 15 points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part d'électeurs conquis par les lepénistes à Plaudren s'élève par ailleurs à 13 points sur la même période (de 23,06% en 2022 à 36,44% le 30 juin dernier). De quoi anticiper une installation durable du parti dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Ensemble gagnant aux législatives il y a deux ans à Plaudren Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections des députés 2024 localement, comme dans le reste de la France. Mis en échec en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Lors des dernières législatives à Plaudren, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,06% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 30,83% pour Nicole Le Peih (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (57,73%). Nicole Le Peih s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 36,44% pour le RN à Plaudren aux élections législatives Grâce à 36,44% des voix, Antoine Oliviero (Rassemblement National) a pris la pôle position à Plaudren, le 30 juin dernier lors du 1er round de la législative. Nicole Le Peih (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Marie Madeleine Doré-Lucas (Union de la gauche) suivaient en récupérant 30,02% et 17,61% des électeurs dans la ville. C'est aussi Antoine Oliviero qui terminait en pôle position dans la 3ème circonscription du Morbihan dans son ensemble, avec cette fois 35,85%, devant Nicole Le Peih avec 26,57% et Marie Madeleine Doré-Lucas avec 20,41%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives, quelle est la participation à Plaudren ? Au fil des dernières années, les 2 016 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. À Plaudren, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 27,93%, inférieur de 21 points à celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 48,5% des inscrits sur les listes électorales de Plaudren (56) avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 45,71% pour le scrutin de 2019. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Plaudren À Plaudren, l'un des facteurs importants des législatives est indéniablement le taux d'abstention. 27,93% des électeurs de Plaudren se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,23% au sein de la ville, contre une abstention de 19,96% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,01% au premier tour. Au deuxième tour, 54,33% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Plaudren ce soir ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Plaudren ?

17:29 - Démographie et politique à Plaudren, un lien étroit Quel impact auront les électeurs de Plaudren sur le résultat des élections législatives ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,69% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,4%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 811 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,88%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,03%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Plaudren mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,9% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.