Résultat des législatives 2024 à Moustoir-Ac (56500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont converger les 20% de la gauche à Moustoir-Ac ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau de l'Hexagone au terme du premier round des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN au second tour. Le décompte de voix semble important : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Moustoir-Ac, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 20% des votes dans la localité. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 18 points à Moustoir-Ac L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 18 points sur place entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine vainqueur à Moustoir-Ac ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le bloc présidentiel au second tour à Moustoir-Ac ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de ce scrutin localement. Les élections législatives de l'époque à Moustoir-Ac ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 17,74% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 37,16% des voix. A l'issue du second round,c'est encore Nicole Le Peih qui va cumuler le plus de votes, avec 60,77% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,23%.

20:05 - Déjà 35,12% pour le RN à Moustoir-Ac aux élections législatives Avec 35,12% des suffrages, Antoine Oliviero (Rassemblement National) a pris la pôle position à Moustoir-Ac, le 30 juin dernier au soir du 1er tour de la législative. En seconde place, Nicole Le Peih (Majorité présidentielle) récupérait 31,61%. Ensuite, Marie Madeleine Doré-Lucas (Union de la gauche) décrochait 20% des électeurs. Antoine Oliviero était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Morbihan dans son ensemble, avec cette fois 35,85%, devant Nicole Le Peih avec 26,57% et Marie Madeleine Doré-Lucas avec 20,41%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Moustoir-Ac au niveau de la participation ? L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Dimanche dernier, 26,84% des électeurs de Moustoir-Ac se sont abstenus au premier round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 438 inscrits sur les listes électorales à Moustoir-Ac, 48,54% étaient effectivement restés chez eux, contre une abstention de 46,21% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Moustoir-Ac lors du 2e round des législatives ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Moustoir-Ac ? L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Moustoir-Ac s'élevait à 26,84%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,08% au premier tour. Au deuxième tour, 51,55% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Moustoir-Ac ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,72% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 20,45% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Moustoir-Ac ?

17:29 - Moustoir-Ac : enjeux locaux et perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Moustoir-Ac, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 849 logements pour 1 714 habitants, la densité de la commune est de 53 hab par km². Avec 92 entreprises, Moustoir-Ac est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21,3% des résidents sont des enfants, et 6,19% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 39,24% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 46,49% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1222,55 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Moustoir-Ac incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.