Résultat des législatives 2024 à Réguiny (56500) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Réguiny ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Ce premier pointage semble important. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Réguiny, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 13,59% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Réguiny L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Il y a donc des raisons de penser, selon les reports de voix, que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection législative 2024 à l'échelle locale. Contrairement à la législative de 2022, le RN a cette fois des chances de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Réguiny, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 25,25% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 27,10% pour Nicole Le Peih (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 59,68%. Nicole Le Peih remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel score à Réguiny pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Grâce à 42,4% des votes, Antoine Oliviero (Rassemblement National) a pris les devants à Réguiny, dimanche 30 juin dernier lors du premier round des législatives. Nicole Le Peih (Ensemble pour la République) décrochait 28,33%. Ensuite, Marie Madeleine Doré-Lucas (Nouveau Front populaire) recueillait 13,59% des électeurs. C'est aussi Antoine Oliviero qui terminait en tête dans la 3ème circonscription du Morbihan dans son ensemble, avec cette fois 35,85%, devant Nicole Le Peih avec 26,57% et Marie Madeleine Doré-Lucas avec 20,41%.

19:21 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Réguiny ? L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Comme stipulé dans la précédente publication, la participation au 1er round des élections législatives à Réguiny était de 72,37%, plus importante de 19 points que celle des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 53,57% des personnes habilitées à voter à Réguiny avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 55,76% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 72,37% de participation lors du premier round des législatives 2024 à Réguiny L'abstention constitue immanquablement l'une des clés de ces élections législatives. Le taux d'abstention à Réguiny pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 27,63%. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 454 personnes en âge de voter dans la ville, 17,74% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 16,84% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,86% au premier tour et 52,4% au second tour. La volonté de faire valoir ses droits est de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Réguiny.

17:29 - Réguiny : élections législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Réguiny, le scrutin est en cours. Avec ses 1 957 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 94 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 18,64% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 9,17% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 42,26% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 42,83% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 302,93 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. En résumé, Réguiny incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.