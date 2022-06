En direct

19:54 - Du côté de la Nupes, les 10,51% de Jean-Luc Mélenchon à Bréhan donnent de l'espoir Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Bréhan, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait atteint 10,51% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,88% et 1,56% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 14,95% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Bréhan.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bréhan ? À Bréhan, Emmanuel Macron avait pu grimper à la tête du vote de la dernière élection avec 31,93% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 30,37%, puis, avec 10,51%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,46%, Jean Lassalle. Les dynamiques nationales des ultimes semaines changeront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%.

14:30 - À Bréhan, le chiffre phare de ces législatives 2022 reste l'abstention L'un des critères forts de ces élections législatives 2022 sera sans aucun doute le niveau de participation à Bréhan. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences en matière énergétique et économique sont en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Bréhan. Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,62% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 21,67% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Bréhan ? L'analyse des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, durant les législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 57,86% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Bréhan, à comparer avec un taux d'abstention de 47,28% au deuxième tour. Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.