Résultat de la législative à Briis-sous-Forges : 2e tour en direct

19/06/22 17:26

Bienvenue dans ce live où nous tenterons de donner les clés de ce 2e volet des législatives à Briis-sous-Forges, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On trouve les candidats qualifiés il y a une semaine dans l'unique circonscription de la métropole et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour se prononcer ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est très bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au second tour contre 44,6% au deuxième tour du scrutin de 2012. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Il y a cinq ans, lors des législatives, 2488 personnes habilitées à voter à Briis-sous-Forges s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 55,75%), contre une participation de 44,94% au round numéro deux.

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 36,72% des voix au soir du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 31,56% des votes. La candidature Rassemblement National glane 11,76% des votes. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Briis-sous-Forges. Au niveau de la 4ème circonscription de l'Essonne, les 2515 électeurs de Briis-sous-Forges se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Marie-Pierre Rixain a accumulé 37% des suffrages au niveau de la ville. Elle précède Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) qui reçoivent 32% et 12% des voix. Le taux de participation s'établit à 54% des habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription, ce qui représente 1 348 votants. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne peut encore basculer si les électeurs des 29 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Briis-sous-Forges.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 34% des votes au premier tour à Briis-sous-Forges, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 21% et 16% des suffrages. Le choix des habitants de Briis-sous-Forges était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71% des votes), laissant donc 29% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Briis-sous-Forges ( Essonne ) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains.