Résultat des législatives à Briis-sous-Forges - Election 2022 (91640) [PUBLIE]

12/06/22 23:50

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Briis-sous-Forges est tombé. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 2515 électeurs inscrits dans la 4ème circonscription de l'Essonne et résidant à Briis-sous-Forges. Le niveau de l'abstention représente 46% des électeurs enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de l'Essonne. A l'échelle de la commune, Marie-Pierre Rixain a enregistré 37% des votes. Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 32% des voix. Alain Boutaleb (Rassemblement National) décroche 12% des votes. Les électeurs des 29 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Briis-sous-Forges ?

Les résultats de l'élection législative 2022 à Briis-sous-Forges vont vraisemblablement être révélés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 20 heures, la fermeture ayant été ajournée, et on se rendra compte assez vite qui des 12 candidats est qualifié pour le second tour.

Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des élections législatives de 2017, sur les 2 488 personnes en âge de voter à Briis-sous-Forges, 55,75% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 44,94% pour le deuxième tour.

Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Briis-sous-Forges avec 33,9% des suffrages, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 20,61%, devançant Marine Le Pen à 16,28% et Valérie Pécresse à 6,7%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement modifier cette donne lors des législatives à Briis-sous-Forges au 1er tour. Or la majorité présidentielle a chuté à un trait de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le RN, lui, s'est rapproché des 20%.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Briis-sous-Forges comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait enregistré 20,61% des suffrages lors de la présidentielle sur place. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,98% et 1,44% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 28,03% à Briis-sous-Forges pour ce premier tour des élections législatives.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 34% des votes au premier tour à Briis-sous-Forges, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 21% et 16% des suffrages. Le choix des habitants de Briis-sous-Forges était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71% des votes), laissant donc 29% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Briis-sous-Forges ( Essonne ) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains.