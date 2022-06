Résultat de la législative à Brives-Charensac : en direct

12/06/22 11:07

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Brives-Charensac ( Haute-Loire ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 25.2% des voix au premier tour à Brives-Charensac. L'actuel locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.3% et 19.3% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Brives-Charensac avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 56.5% des suffrages, laissant par conséquent à Marine Le Pen 43.5% des votes. Le président des Français sera-t-il en mesure d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?