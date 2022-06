Résultat de la législative à Broons : 2e tour en direct

Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour, les électeurs de Broons ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 36,8% des bulletins de vote. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 19,71% et 17,72% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.

13:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Broons ?

L'observation des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 2030 personnes en capacité de participer à une élection à Broons avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 56,45%). Le taux de participation était de 49,29% pour le round deux. Plus de la moitié des Français n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives représentait 42,64% au second tour, six points de plus qu'au premier tour.