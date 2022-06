Résultat des législatives à Bruyères-le-Châtel - Election 2022 (91680) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Bruyères-le-Châtel

Le résultat des élections législatives 2022 à Bruyères-le-Châtel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Bruyères-le-Châtel. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 2291 électeurs votant dans la 4ème circonscription de l'Essonne et résidant à Bruyères-le-Châtel. Ces données ne traduisent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 29 autres communes participent aussi au résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription atteint 56%. Marie-Pierre Rixain a rassemblé 31% des votes. Elle arrive devant Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) qui captent respectivement 27% et 21% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bruyères-le-Châtel Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 30,87% Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 26,67% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 20,63% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 7,94% François La Selve Reconquête ! 5,44% 5,63% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 3,02% Agathe Scache Divers centre 1,88% 1,43% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 1,03% Martin Loizillon Divers 1,12% 1,19% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 0,95% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 0,32% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Bruyères-le-Châtel Taux de participation 50,79% 55,87% Taux d'abstention 49,21% 44,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,31% Nombre de votants 50 132 1 280

Législatives 2022 à Bruyères-le-Châtel : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Bruyères-le-Châtel (Essonne) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 30% des voix au premier tour à Bruyères-le-Châtel, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23% et 19% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Bruyères-le-Châtel grâce à 61% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 39% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il se fier à cette localité pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ?