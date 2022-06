Résultat de la législative à Bussy-Saint-Georges : en direct

Lors de la dernière échéance, à Bussy-Saint-Georges, Emmanuel Macron accostait en tête au 1er round de la présidentielle avec 35,85% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,86%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 12,89% et Éric Zemmour, quatrième à 7,58%. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute chambouler ce paysage et donc le résultat des législatives à Bussy-Saint-Georges au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la majorité a baissé tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

À Bussy-Saint-Georges, la participation sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Le conflit armé russo-ukrainien est susceptible de détourner l'attention des habitants de Bussy-Saint-Georges du vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 70,93% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 75,34% au premier tour, ce qui représentait 12 187 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Bussy-Saint-Georges ?

Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Il y a 5 ans, au moment des législatives, 44,51% des personnes en âge de voter à Bussy-Saint-Georges avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 37,14% au round numéro deux. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.