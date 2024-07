Résultat des législatives 2024 à Montévrain : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Montévrain : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la ville de Montévrain, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 7,81% et une densité de population de 1896 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (73,5%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 131 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,16% et d'une population immigrée de 15,42% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (46,69%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Montévrain, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.