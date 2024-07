Résultat des législatives 2024 à Pontcarré (77135) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les votes du Front populaire en question La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier indicateur : le bloc a glané plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Pontcarré, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,41% des votes dans la commune. Une somme à compléter néanmoins avec les 25,88% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,59% pour Yannick Jadot, 2,52% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Quels résultats pour le RN lors du second tour à Pontcarré ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Si on s'en tient à la progression du RN vue lors des dernières élections au niveau national, soit 15 points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà long. La part d'électeurs conquis par le parti à Pontcarré s'élève par ailleurs à 14 points ces dernières années. Suffisant pour acter une implantation durable du parti localement, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final à Pontcarré pour Ensemble ce dimanche ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection législative à l'échelle locale. Défait en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette année triompher à la fin de ce scrutin localement. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Pontcarré, comptant 24,05%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 28,61% des voix. Sur la commune de Pontcarré, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera choisie lors du second tour, avec 53,90% contre 46,10% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Manon Mourgeres (Rassemblement National) a collecté 38,3% des voix à Pontcarré dimanche 30 juin, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Hadrien Ghomi (Ensemble pour la République) et Arnaud Bonnet (Union de la gauche) suivaient en recevant respectivement 36,04% et 23,41% des électeurs dans la ville. C'est en revanche Arnaud Bonnet qui devançait ses adversaires, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 36,29% devant Hadrien Ghomi avec 33,03% et Manon Mourgeres avec 27,97%.

19:21 - Que retenir des élections européennes à Pontcarré au niveau de l'abstention ? L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. À Pontcarré, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 s'élevait à 33,13%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, parmi les 1 511 inscrits sur les listes électorales à Pontcarré, 48,51% étaient effectivement restés chez eux. Le taux d'abstention était de 48,55% il y a 5 ans. Pour information, au niveau national, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Pontcarré, le chiffre clé de ces législatives 2024 reste la participation À Pontcarré, la participation est incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans la ville, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 66,87%. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 471 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,29% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 71,69% au deuxième tour, soit 1 056 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 45,39% au premier tour. Au deuxième tour, 45,02% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Pontcarré ? La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des foyers français sont notamment capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Pontcarré.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Pontcarré : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Pontcarré, les élections sont en cours. Avec une population de 2 156 habitants répartis dans 962 logements, cette ville présente une densité de 226 habitants/km². Ses 163 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 630 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,95%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 30,57% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2903,42 €/mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. Ainsi, à Pontcarré, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.