Résultat des législatives 2024 à Roissy-en-Brie : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Roissy-en-Brie : une analyse socio-démographique

Quel impact aura la population de Roissy-en-Brie sur le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 11,0% et une densité de population de 1688 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 5 511 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 14,11% et d'une population immigrée de 21,54% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,49% à Roissy-en-Brie, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.