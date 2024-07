Résultat des législatives 2024 à Ozoir-la-Ferrière : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Ozoir-la-Ferrière ? Les résidents d'Ozoir-la-Ferrière ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 63,04%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 42,45% au premier tour et 41,58% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Ozoir-la-Ferrière ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 14 099 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 68,9% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,98% au premier tour, c'est-à-dire 10 431 personnes. Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Ozoir-la-Ferrière ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Ozoir-la-Ferrière

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ozoir-la-Ferrière est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 20 692 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 656 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,86% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Ozoir-la-Ferrière forme une communauté diversifiée, avec ses 2 524 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 38,02% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1325,30 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Ozoir-la-Ferrière, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.