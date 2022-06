Résultat des législatives à Camphin-en-Carembault - Election 2022 (59133) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Camphin-en-Carembault est dorénavant connu. Le taux de participation parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux dans la commune pour la 5ème circonscription du Nord s'élève à 53%. Ces données ne traduisent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 5ème circonscription du Nord : 31 autres communes contribuent en effet au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Sébastien Huyghe a réuni 24% des voix au sein de la ville. Frédéric Cauderlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Ophélie Delneste (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 24% et 24% des voix.

Le taux d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif à Camphin-en-Carembault. L'inflation et son impact sur la vie des ménages seraient par exemple capables de détourner l'attention des électeurs de Camphin-en-Carembault (59133) de leur devoir civique. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,06% des votants de la localité, à comparer avec un taux de participation de 81,2% au premier tour, soit 1 119 personnes. En proportion, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Camphin-en-Carembault ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Au même moment, le RN a dépassé les 19%. Or Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Camphin-en-Carembault avec 34,4% des votes, au premier round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 26,53%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,0% et Éric Zemmour à 5,49%.

Les électeurs de Camphin-en-Carembault avaient livré 15,0% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,4% et 1,46% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 21,86% à Camphin-en-Carembault pour ces élections légilsatives.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 34.40% des votes au premier tour à Camphin-en-Carembault. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26.53% et 15.00% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Camphin-en-Carembault avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 57.86% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 42.14% des suffrages. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Camphin-en-Carembault ( Nord ) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.