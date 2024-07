17:57 - Les défis socio-économiques d'Annœullin et leurs implications électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Annœullin se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 10 780 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 496 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 17,34% des résidents sont des enfants, et 21,98% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Annœullin abrite une communauté diversifiée, avec ses 234 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2414,57 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Finalement, Annœullin incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.