Résultat des législatives à Cappelle-en-Pévèle - Election 2022 (59242) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Cappelle-en-Pévèle

Le résultat des élections législatives 2022 à Cappelle-en-Pévèle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative à Cappelle-en-Pévèle. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes de la part des 1806 électeurs de Cappelle-en-Pévèle de la 6ème circonscription du Nord. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription législative s'élève à 55%. Les citoyens des 45 autres communes appartenant à la 6ème circonscription du Nord voteront-ils comme ceux de Cappelle-en-Pévèle ? Au sein de la ville, Charlotte Parmentier-Lecocq a amassé 32% des votes. Elle coiffe au poteau Luc Foutry (Les Républicains) et Virginie Fenain (Rassemblement National) qui obtiennent 21% et 19% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cappelle-en-Pévèle Charlotte Parmentier-Lecocq Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,60% 31,84% Célia Pereira Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,94% 17,55% Virginie Fenain Rassemblement National 19,81% 19,18% Luc Foutry Les Républicains 14,17% 20,92% André Demeester Reconquête ! 3,47% 2,24% Maryse Faber-Rossi Parti radical de gauche 2,61% 2,45% Vanessa Labre Ecologistes 2,60% 2,86% Thierry Rolland Divers droite 2,08% 1,12% Delphine Leleu Droite souverainiste 0,92% 0,82% Frédéric Barrez Divers extrême gauche 0,80% 1,02% Participation au scrutin Circonscription Cappelle-en-Pévèle Taux de participation 52,70% 54,98% Taux d'abstention 47,30% 45,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,20% Nombre de votants 49 379 993

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cappelle-en-Pévèle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:56 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Cappelle-en-Pévèle ? Dans les 2 bureaux de vote de Cappelle-en-Pévèle, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait enregistré 13,24% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,22% et 1,66% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 21,12% à Cappelle-en-Pévèle pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Cappelle-en-Pévèle ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Cappelle-en-Pévèle au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors du dernier rendez-vous présidentiel à Cappelle-en-Pévèle avec 36,47% des suffrages, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 24,17%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 13,24% et Yannick Jadot à 6,22%. 14:30 - À Cappelle-en-Pévèle, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Cappelle-en-Pévèle, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui grève le budget des Français est de nature à relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Cappelle-en-Pévèle (59242). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 798 personnes en âge de voter dans la commune, 20,34% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,08% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - À Cappelle-en-Pévèle, le score de l'abstention aux élections législatives sera un élément décisif Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 51,72% des personnes en capacité de participer à une élection à Cappelle-en-Pévèle avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,18% pour le second tour. 09:30 - Les paramètres clés des élections à Cappelle-en-Pévèle Les résultats des législatives 2022 à Cappelle-en-Pévèle seront probablement divulgués pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura assez rapidement qui des 10 candidats se qualifie au second tour.

Législatives 2022 à Cappelle-en-Pévèle : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 36% des suffrages au premier tour à Cappelle-en-Pévèle, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien 3e homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 24% et 13% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Cappelle-en-Pévèle avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 63% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 37% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les habitants de Cappelle-en-Pévèle (Nord) seront amenés à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.