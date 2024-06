Résultat des législatives à Caraman : l'élection 2024 en direct

12:06 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Caraman

Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Lors des européennes du mois de juin 2024, parmi les 2 004 inscrits sur les listes électorales à Caraman, 60,93% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 58,75% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,04% au premier tour et seulement 53,94% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.