En direct

19:01 - Quel résultat pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Carbon-Blanc ? Avec un score de 25,94% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée à Carbon-Blanc. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,93% et 2,34% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 33,21% à Carbon-Blanc pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Carbon-Blanc ? La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Ces indications des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Carbon-Blanc ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. A la dernière présidentielle, à Carbon-Blanc, Emmanuel Macron finissait en tête avec 26,12% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,94%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, en troisième position avec 21,61% et Éric Zemmour à 6,03%. Par contre en France, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Carbon-Blanc, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 demeure la participation À Carbon-Blanc, l'abstention sera incontestablement l'une des clés des législatives 2022. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages, combinée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle pourraient potentiellement faire avant tout gagner l'abstention à Carbon-Blanc (33560). A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 645 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 74,51% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,34% au premier tour, ce qui représentait 4 366 personnes. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Carbon-Blanc ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 8 253 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, parmi les 5 719 personnes en âge de voter à Carbon-Blanc, 49,27% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 41,0% au dernier round.