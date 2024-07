Résultat des législatives 2024 à Artigues-près-Bordeaux : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Artigues-près-Bordeaux

A mi-chemin des élections législatives, Artigues-près-Bordeaux émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 8 645 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 965 entreprises démontrent une économie florissante. Dans l'agglomération, 18,75% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,09% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Artigues-près-Bordeaux abrite une communauté diversifiée, avec ses 535 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,51%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 784 €/an. En résumé, à Artigues-près-Bordeaux, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.