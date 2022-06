Résultat de la législative à Carnoules : en direct

12/06/22 11:15

Pour ces élections législatives de 2022 à Carnoules, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3026 votants à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 13 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit légèrement plus que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 37% des votes au premier tour à Carnoules, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avaient obtenu 18% et 16% des suffrages. Le choix des citoyens de Carnoules était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (65% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 35% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les électeurs de Carnoules (Var) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat soutiendront-ils ?