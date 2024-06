En direct

19:50 - Un électorat de gauche évalué entre 16% et 19% à Pignans pour ces législatives L'autre source de doute qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la construction du Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La liste menée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 6,84% à Pignans début juin. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 16% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Pignans, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 19,1% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 11 points à Pignans Difficile d'avoir les idées claires après tous ces résultats. Mais quelques grandes directions émergent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 48,67% à Pignans le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Pignans, à 48,67%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 10,37% et Marion Maréchal à 7,71%.

14:32 - 35,81% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Pignans Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Pignans à l'issue de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 35,81% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,87% et 16,56% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 10,9% des voix pour sa part. Au second tour, la candidate du RN avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 62,93%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très instructif. Le RN réalisait un très bon résultat à Pignans au début des élections législatives 2022. C'est en effet Philippe Lottiaux qui arrivait en tête au premier tour avec 32,80% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 60,96%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,04%.

11:02 - Pignans : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Pignans peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,9%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (69,66%) met en relief l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2140,16 €/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 590 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,55%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,22%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pignans mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,12% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Pignans À Pignans, l'abstention sera l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,82% au premier tour. Au second tour, 44,45% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Pignans pour les législatives 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 74,73% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 73,93% au deuxième tour, ce qui représentait 2 450 personnes.