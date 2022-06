18:54 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Castelginest ?

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 22,14% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 8 bureaux de vote de Castelginest le dimanche 10 avril dernier. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,69% et 2,26% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 29,09% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.