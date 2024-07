Résultat des législatives 2024 à Aucamville : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Aucamville : enjeux locaux et perspectives électorales

Les données démographiques et socio-économiques d'Aucamville mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 18,91% des résidents sont des enfants, et 6,12% sont des personnes âgées. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (82,76%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 743 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,39% et d'une population immigrée de 10,73% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Aucamville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,95% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.