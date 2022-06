Résultat de la législative à Caudebec-lès-Elbeuf : en direct

17:19 - À Caudebec-lès-Elbeuf, des sondages tout aussi justes qu'en France ?

Le chef de l'Etat avait obtenu 22,19% des voix à Caudebec-lès-Elbeuf, lors de la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national était grimpée à 32,46% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 26,5% (contre à un peu moins de 22%). Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront peut-être infléchir la situation et donc le résultat des législatives à Caudebec-lès-Elbeuf ce dimanche. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.