Résultat des législatives 2024 à Canteleu : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Canteleu : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et la situation socio-économique de Canteleu contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 20,94% et une densité de population de 843 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 230 € par an peut être l'expression de disparités financières locales. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,25% et d'une population étrangère de 10,32% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Canteleu mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,39% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.