Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : les premiers chiffres du 2e tour

En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des élections précédentes ? En comparaison des européennes de 2024, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf a diminué, atteignant 38,53%. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 6 426 personnes en âge de voter à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 51,7% avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 51,15% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Saint-Pierre-lès-Elbeuf ?

L'un des facteurs déterminants du scrutin législatif est indéniablement le taux de participation. Le taux d'abstention à Saint-Pierre-lès-Elbeuf lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 38,53%. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 30,23% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 28,88% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,53% au premier tour. Au second tour, 57,45% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Pierre-lès-Elbeuf ce soir ? La question des retraites et l'insécurité sont susceptibles de modifier la stratégie de vote des citoyens de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76320).