17:58 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Elbeuf

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Elbeuf se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 15 951 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 066 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (56,7%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 1 712 résidents étrangers, Elbeuf se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 462 € par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 26,73%, révélant une situation économique instable. À Elbeuf, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.