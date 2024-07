Résultat des législatives 2024 à Petit-Couronne : les premiers chiffres du 2e tour

À Petit-Couronne, l'un des critères clés de ces législatives est indéniablement le taux d'abstention. Dans la ville, 62,63% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 70,35% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote, contre une participation de 71,25% au premier tour, ce qui représentait 4 250 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 45,3% au premier tour. Au deuxième tour, 42,86% des citoyens se sont déplacés. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français combinée avec les incertitudes dues au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, sont de nature à ramener les électeurs de Petit-Couronne dans les bureaux de vote.

17:29 - Petit-Couronne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact aura la population de Petit-Couronne sur le résultat des législatives ? Le taux de chômage à 17,01% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 682 habitants/km² et 44,86% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (18,91%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 2 711 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,75% et d'une population étrangère de 7,80% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Petit-Couronne mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,67% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.