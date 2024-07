Résultat des législatives 2024 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Aubin-lès-Elbeuf, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif est indiscutablement le niveau d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Aubin-lès-Elbeuf au 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 37,2%. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 30,01% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 28,53% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,81% au premier tour. Au second tour, 55,76% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Aubin-lès-Elbeuf ce soir ? La perte de confiance dans les partis traditionnels serait de nature à ramener les habitants de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410) dans les bureaux de vote.

17:29 - Saint-Aubin-lès-Elbeuf : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Aubin-lès-Elbeuf montrent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 1411 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 15,3%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (78,58%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 657 votants. Le nombre de familles monoparentales (23,88%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,61%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Aubin-lès-Elbeuf mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,28% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.