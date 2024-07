Résultat des législatives 2024 à Grand-Couronne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Grand-Couronne

A la mi-journée des élections législatives, Grand-Couronne fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 726 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 463 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 624 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (22,95%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Grand-Couronne abrite une communauté diversifiée, avec ses 722 résidents étrangers, soit 7,42% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,76%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 676 euros/an. À Grand-Couronne, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.