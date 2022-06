Résultat des législatives à Cenon - Election 2022 (33150) [PUBLIE]

12/06/22 22:43

Le résultat de l' élection législative à Cenon a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Cenon, les citoyens votant dans la 4ème circonscription de la Gironde ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation parmi les habitants figurant sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Gironde s'établit à 41% (6 132 votants). Reste encore à savoir si les habitants des 17 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Cenon. Alain David a collecté 58% des suffrages. Melissa Karaca (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julie Rechagneux (Rassemblement National) obtiennent 18% et 13% des votes.

Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections passées. Lors des dernières élections législatives, 13 976 électeurs de Cenon avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 41,9%). Le taux de participation était de 37,17% pour le tour deux. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.

À Cenon, la participation constituera indéniablement l'une des clés des législatives. La crainte d'un retour du covid et son impact sur l'économie française et la santé publique seraient par exemple susceptibles de faire baisser le taux de participation à Cenon (33150). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 37,6% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 31,81% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Cenon, Jean-Luc Mélenchon glanait la première position avec 38,94% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,05%, puis Marine Le Pen, en troisième position avec 15,71% et Yannick Jadot à 4,93%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront certainement modifier ce décor à Cenon, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité est tombée à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Cenon. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,93% et 3,14% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 47,01% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Cenon.

Quel candidat ou candidate les 25 518 habitants de Cenon classeront-ils en première place des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 38.94% des votes au premier tour à Cenon, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 22.05% et 15.71% des voix. Avec l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en empochant 68.64% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 31.36% des votes.