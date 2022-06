Résultat de la législative à Cépet : en direct

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Cépet au premier tour des élections législatives ?

Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 2 027 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 50,57% des électeurs de Cépet avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 43,29% au second tour.