Résultat de la législative à Châbons : en direct

17:07 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Châbons ?

À Châbons, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2022. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des familles cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, sont capables de détourner l'attention des électeurs de Châbons (38690) du vote. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,51% dans la commune. L'abstention était de 20,59% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.