Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? À Roussillon, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 35,85%, inférieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention s'élevait en effet à 50,45% dans la commune de Roussillon, contre une abstention de 55,83% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

17:29 - Roussillon : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A la mi-journée des élections législatives, Roussillon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 589 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 598 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 400 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,03% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 971 résidents étrangers, soit 11,48% de la population, participe à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 14,46%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 24 703 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. En somme, à Roussillon, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.