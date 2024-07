Résultat des législatives 2024 à Artas (38440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Artas, que vont choisir les électeurs de gauche ? Une autre question de ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire pour ces législatives. Le bloc a obtenu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,49% des votes à Artas. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 20,34% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Artas en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Artas, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Le nombre de votes en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence une des clés pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale au niveau local. A l'inverse de l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une probabilité de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN se hissait également en première position à Artas lors des législatives à l'époque. On retrouvait en effet Alexandre Moulin-Comte en tête au premier tour, avec 26,72% dans la ville. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Yannick Neuder (Les Républicains) chez les électeurs avec 54,72%, devant son adversaire Rassemblement National à 45,28%.

20:05 - Quel résultat à Artas pour le RN ce dimanche ? Avec 48,31% des suffrages, Benoît Auguste (Rassemblement National) a pris la pôle position à Artas, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er round des législatives. Yannick Neuder (Les Républicains) et Dominique Dichard (Front populaire) suivaient en récupérant 25,58% et 16,49% des votants à l'échelle municipale. Benoît Auguste était aussi en tête dans la 7ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 42,1%, devant Yannick Neuder avec 27,56% et Dominique Dichard avec 19,81%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Artas : quelle évolution ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. À Artas, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 69,24%, plus élevé que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 1 403 inscrits sur les listes électorales d'Artas avaient en effet participé au vote (soit 50,89%), contre un taux de participation de 48,67% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter au 2e tour des législatives à Artas ? L'un des critères forts des législatives est sans aucun doute le niveau de participation. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 30,76%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,13% au premier tour. Au deuxième tour, 57,96% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 22,67% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 20,89% au premier tour. Les campagnes pour faire "barrage" à l'extrême-droite sont notamment capables de ramener les électeurs d'Artas (38440) dans les bureaux de vote.

17:29 - Analyse socio-économique d'Artas : perspectives électorales La démographie et la situation socio-économique d'Artas façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,31% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,77%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 603 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,93%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,09%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Artas mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,04% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.