Résultat des législatives 2024 à Sablons (38550) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Sablons ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a réuni un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives la semaine dernière, à Sablons, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 17,94% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 22,66% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a solidement avancé à Sablons La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori au second tour Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de ces élections législatives, localement. Le parti lepéniste va-t-il encore gagner à Sablons, comme en 2022 ? Lors des législatives il y a deux ans, le RN tirait également son épingle du jeu à Sablons. Dans la commune, c'est Alexandre Moulin-Comte qui s'imposait au premier tour avec 31,55%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 51,62%, devant le binôme Les Républicains à 48,38%.

20:05 - Déjà 48,79% pour le RN à Sablons aux élections législatives Benoît Auguste (Rassemblement National) a raflé 48,79% des voix à Sablons dimanche 30 juin, à l'occasion du premier round de l'élection législative. Yannick Neuder (Les Républicains) et Dominique Dichard (Front populaire) suivaient en recevant respectivement 19,16% et 17,94% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Benoît Auguste qui achevait ce premier tour en tête dans la 7ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 42,1%, devant Yannick Neuder avec 27,56% et Dominique Dichard avec 19,81%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Sablons ? Au cours des dernières années, les 2 333 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Le 1er tour des législatives 2024 à Sablons a connu une participation de 68,1%, supérieure de 15 points à celle des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 1 593 inscrits sur les listes électorales à Sablons, 53,11% s'étaient en effet rendus aux urnes, contre un taux de participation de 52,12% pour les élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Sablons, le chiffre phare de ces législatives reste l'abstention À Sablons, l'une des clés du scrutin législatif est l'étendue de l'abstention. Les résidents de Sablons ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 68,1%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 514 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,75% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,46% au deuxième tour, soit 1 144 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 43,93% au premier tour. Au second tour, 39,72% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Sablons ce soir ?

17:29 - Les données démographiques de Sablons révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième round des législatives à Sablons comme dans toute la France. Avec une population de 2 290 habitants répartis dans 1 077 logements, cette commune présente une densité de 219 hab/km². Ses 141 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 19,39% des résidents sont des enfants, et 23,0% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,59% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,79%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 28 085 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Sablons manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.