Résultat des législatives 2024 à Châtonnay (38440) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Châtonnay ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est électoralement incertain dans cet épilogue. Au premier tour, l'ensemble a rassemblé plus de 28% des votes au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Châtonnay, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,8% des votes dans la localité. Une poussée à affiner néanmoins avec les 14,46% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,57% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,98% pour Yannick Jadot, 1,08% pour Fabien Roussel et 0,99% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La fulgurante progression du RN à Châtonnay en 2 ans Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national va être le déterminant pour cette législative 2024 localement, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 23 points à Châtonnay entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Yannick Neuder (Les Républicains) en avance lors des législatives il y a deux ans à Châtonnay Le résultat en faveur du Rassemblement national sera en conséquence déterminant localement pour le second tour de cette élection des députés 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de gagner. Les législatives avaient aussi abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Châtonnay. On retrouvait en effet Alexandre Moulin-Comte au sommet au premier tour, avec 28,31% dans la commune. Yannick Neuder (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,70%, devant son adversaire Rassemblement National à 45,30%.

20:05 - Quel résultat à Châtonnay pour le RN aux législatives ? Pour le 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin, les électeurs de Châtonnay ont placé en tête Benoît Auguste (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 51,23% des bulletins de vote. En 2e place, Yannick Neuder (Les Républicains) décrochait 26,48%. Ensuite, Dominique Dichard (Nouveau Front populaire) récupérait 13,8% des électeurs. C'est aussi Benoît Auguste qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 7ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 42,1%, devant Yannick Neuder avec 27,56% et Dominique Dichard avec 19,81%.

19:21 - Châtonnay : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 2 024 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Châtonnay s'est réduite de 13 points, atteignant 30,5%. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 43,81% dans la commune de Châtonnay, contre un taux d'abstention de 51,64% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser au second tour des législatives à Châtonnay ? À Châtonnay, le niveau de participation est à n'en pas douter un facteur primordial des élections législatives 2024. Le taux d'abstention à Châtonnay pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 30,5%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,9% au premier tour. Au deuxième tour, 56,37% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Châtonnay ? Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,24% au niveau de la localité. Le taux d'abstention était de 22,41% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat serait en mesure de modifier la stratégie de vote des citoyens de Châtonnay.

17:29 - Élections législatives à Châtonnay : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde étape des législatives à Châtonnay comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 983 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 111 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (79,33%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 37,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 7,11%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2299,39 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, à Châtonnay, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.