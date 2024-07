Résultat des législatives 2024 à Brézins (38590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les 18,74% de la gauche à Brézins ? L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La question est encore posée avec plus de force encore pour ce second tour. Premier indice : l'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des votes au niveau du pays dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Brézins, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 18,74% des votes dans la commune. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (17,2%).

20:58 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Brézins ? La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. En regardant la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections au niveau national, soit quinze points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part d'électeurs grappillés par le mouvement à Brézins s'élève par ailleurs à 15 points ces dernières années. De quoi prévoir une installation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Brézins ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans de nombreuses autres villes. Contrairement à la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Brézins, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,5% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 34,27% pour Yannick Neuder (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (61,38%). Yannick Neuder s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN à ce stade Le 30 juin dernier, les électeurs de Brézins ont préféré Benoît Auguste (Rassemblement National), qui a collecté 38,64% des suffrages. Yannick Neuder (Les Républicains) et Dominique Dichard (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 35,46% et 18,74% des votants à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Benoît Auguste rassemblant cette fois 42,1%, devant Yannick Neuder avec 27,56% et Dominique Dichard avec 19,81%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Brézins au niveau de l'abstention ? Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des dernières consultations politiques ? À Brézins, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 67,39%, surpassant celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 1 691 électeurs de Brézins (38) avaient en effet pris part au scrutin (soit 52,51%), contre une participation de 48,97% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Brézins L'une des clés du scrutin législatif est indiscutablement l'abstention. Dans la commune, 67,39% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,91% au niveau de la commune, contre une participation de 73,83% au premier tour, c'est-à-dire 1 199 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,59% au premier tour et 40,47% au second tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient en effet inciter les électeurs de Brézins (38590) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Brézins La composition démographique et socio-économique de Brézins définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,87%. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (10,28%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 725 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,85%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,11%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Brézins mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,01% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.