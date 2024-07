Résultat des législatives 2024 à Porte-des-Bonnevaux (38260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Porte-des-Bonnevaux, quel candidat vont plebisciter les électeurs de la gauche ? La Nupes étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce second tour. Premier élément de réponse : l'attelage a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle de la France dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Porte-des-Bonnevaux, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 16,47% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 16,83% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Porte-des-Bonnevaux Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà glané 21 points sur place entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à Porte-des-Bonnevaux ? A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera ainsi très analysé. A l'inverse de l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Porte-des-Bonnevaux, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,69% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 33,17% pour Yannick Neuder (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (61,94%). Yannick Neuder remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Porte-des-Bonnevaux Au soir du premier tour des législatives dimanche 30 juin, les citoyens de Porte-des-Bonnevaux ont plébiscité Benoît Auguste (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 44,14% des suffrages. En seconde position, Yannick Neuder (Les Républicains) décrochait 31,9%. A la 3e position, Dominique Dichard (Union de la gauche) glanait 16,47% des votants. C'est aussi Benoît Auguste qui arrivait en tête dans la 7ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 42,1%, devant Yannick Neuder avec 27,56% et Dominique Dichard avec 19,81%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Porte-des-Bonnevaux : un record par rapport au scrutin européen ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Porte-des-Bonnevaux a connu une participation de 71,91%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, le taux de participation atteignait en effet 57,79% des inscrits sur les listes électorales de Porte-des-Bonnevaux. Le taux de participation était de 52,47% lors des européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - 71,91% de participation lors de la 1ère étape des législatives 2024 à Porte-des-Bonnevaux Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Porte-des-Bonnevaux ? Dans la commune, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 71,91%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,32% au premier tour et 46,86% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Porte-des-Bonnevaux aujourd'hui ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 580 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,48% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,04% au second tour, soit 1 248 personnes. Les efforts pour faire "barrage" au RN sont capables d'impacter la stratégie de vote des citoyens de Porte-des-Bonnevaux.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Porte-des-Bonnevaux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des législatives à Porte-des-Bonnevaux comme dans toute la France. Avec une population de 2 071 habitants répartis dans 940 logements, cette commune présente une densité de 34 hab/km². Ses 124 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (80,74%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 34,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 428,17 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Porte-des-Bonnevaux contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.