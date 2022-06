Résultat des législatives à Chalindrey - Election 2022 (52600) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Résultat des législatives 2022 à Chalindrey

Le résultat des élections législatives 2022 à Chalindrey est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Haute-Marne

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chalindrey Christophe Bentz (Ballotage) Rassemblement National 27,31% 31,16% Bérangère Abba (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,15% 16,21% Michèle Leclerc Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,20% 18,84% Sophie Delong Les Républicains 13,42% 5,94% Théo Caviezel Divers 10,47% 17,12% Jocelyne Leblanc-Gabriel Divers droite 4,22% 3,08% Bénédicte de Dinechin Reconquête ! 2,78% 2,97% Eloïse Venancio Divers gauche 2,17% 2,85% Georges Rossignol Droite souverainiste 1,33% 1,26% Sylvain Demay Divers extrême gauche 0,96% 0,57% Participation au scrutin Circonscription Chalindrey Taux de participation 50,61% 48,17% Taux d'abstention 49,39% 51,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 1,23% Nombre de votants 35 444 897

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative à Chalindrey. Dans la 1ère circonscription de la Haute-Marne, les 1862 habitants de Chalindrey ont jeté leur dévolu sur le représentant Rassemblement National. L'abstention parmi les électeurs enregistrés sur les listes électorales dans la commune pour la 1ère circonscription de la Haute-Marne s'élève à 52%. Dans la ville, Christophe Bentz a recueilli 31% des suffrages. Il ressort devant Michèle Leclerc (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Théo Caviezel (Divers) qui obtiennent dans l'ordre 19% et 17% des suffrages. Le résultat final de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative découlera du comportement de vote des électeurs des 252 autres communes qui lui sont rattachées.

