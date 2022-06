En direct

19:02 - Quel résultat aux législatives de Chalonnes-sur-Loire pour la coalition insoumise ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Chalonnes-sur-Loire, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait atteint 18,71% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,32% et 2,11% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 27,14% à Chalonnes-sur-Loire pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les études sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Chalonnes-sur-Loire ? Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection à la présidence de la République à Chalonnes-sur-Loire avec 36,91% des votes exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 18,71%, surclassant Marine Le Pen à 17,7% et Yannick Jadot à 6,32%. Les tendances nationales des dernières heures viendront certainement transformer ces équilibres et donc le résultat des législatives à Chalonnes-sur-Loire. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Chalonnes-sur-Loire ? À Chalonnes-sur-Loire, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 231 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,41% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,13% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Le score de l'abstention aux législatives, un élément décisif à Chalonnes-sur-Loire ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté habituellement les habitants de cette agglomération lors des scrutins antérieurs ? En 2017, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait atteint 58,35% au premier tour des votants de Chalonnes-sur-Loire, à comparer avec un taux de participation de 49,3% au second tour.