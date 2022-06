Résultat de la législative à Chamagnieu : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Chamagnieu sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Chamagnieu. En direct 19:02 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes dimanche dernier dans la commune ? Le point de départ pour le bloc LFI-PS-EELV-PC s'élevait à 20,46% avant ces législatives à Chamagnieu. Soit l'addition des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Chamagnieu ont pourtant livré 16,19% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés, pour la 1re étape de la législative. Ce qui avait privé la Nupes du podium. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Chamagnieu ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités électorales des territoires. Grâce à 31,62% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Chamagnieu à l'occasion du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. En 2e place, la candidature Rassemblement National récupère 27,08% des voix. Enfin, la candidature Les Républicains ramasse 17,85% des suffrages. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Chamagnieu ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour le second tour des élections législatives ? Cinq années plus tôt, au moment des législatives, 48,6% des électeurs de Chamagnieu avaient pris part au vote au second round, ce qui représentait 573 votants sur les 1269 habitants en âge de voter. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second round, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le second round des élections législatives a débuté à Chamagnieu La commune de Chamagnieu ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les postulants qualifiés la semaine passée sont sur la ligne de départ pour cette deuxième étape de l'élection législative à Chamagnieu. Découvrez l'élu à partir de 20 heures ici même.

Résultats des législatives 2022 à Chamagnieu - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Chamagnieu aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Alexis Jolly Rassemblement National Cendra Motin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Chamagnieu - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Chamagnieu

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chamagnieu Alexis Jolly (Ballotage) Rassemblement National 29,98% 27,08% Cendra Motin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,17% 31,62% Nicole Finas-Fillon Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,66% 16,19% Annick Merle Les Républicains 13,44% 17,85% Amélie Jullien Reconquête ! 5,45% 3,63% Sylvie Holtz Droite souverainiste 1,54% 2,12% Denise Gomez Divers extrême gauche 1,28% 1,36% Elyas Maurad Divers gauche 0,47% 0,15% Participation au scrutin Circonscription Chamagnieu Taux de participation 46,18% 53,50% Taux d'abstention 53,82% 46,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 2,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,29% Nombre de votants 41 164 681

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Chamagnieu. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 1273 citoyens de la 6ème circonscription de l'Isère et résidant à Chamagnieu. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Chamagnieu. Les habitants de 52 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de l'Isère. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 54% (681 votants). Cendra Motin a raflé 32% des voix à l'échelle de la ville. Elle précède Alexis Jolly (Rassemblement National) et Annick Merle (Les Républicains) qui reçoivent 27% et 18% des votes.

Législatives 2022 à Chamagnieu : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Chamagnieu seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 32,1% des voix au premier tour à Chamagnieu, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27,0% et 12,1% des voix. Le choix des habitants de Chamagnieu était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (53,6% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 46,4% des suffrages. Le président de la République sera-t-il à même d'avoir la majorité de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?