Résultat de la législative à Chambly : en direct

17:19 - À Chambly, des sondages aussi parlants qu'en France ?

La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement une résonnance à Chambly ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or Marine Le Pen avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle à Chambly avec 29,63% des votes exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 25,25%, au-dessus de Emmanuel Macron à 22,9% et Éric Zemmour à 6,2%. Par contre en France, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.