Résultat des législatives à Champdeniers - Election 2022 (79220)

Résultat des législatives 2022 à Champdeniers

Le résultat des élections législatives 2022 à Champdeniers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres

Le résultat de l' élection législative à Champdeniers est publié. Le taux de participation représente 47% des électeurs inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale. Bastien Marchive a enregistré 26% des suffrages dans la ville. Il arrive devant Dorothée Champeau (Rassemblement National) et François Charron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 22% et 21% des voix. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Champdeniers. Les citoyens de 57 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Champdeniers Bastien Marchive Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,20% 26,44% François Charron Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,43% 21,22% Guillaume Chiche Divers centre 17,33% 20,86% Dorothée Champeau Rassemblement National 12,90% 22,12% Catherine Ganivet Union des Démocrates et des Indépendants 3,74% 3,24% Geneviève Masson Ecologistes 3,33% 2,52% Matylde Brethenoux Reconquête ! 2,96% 2,52% Danielle Vauzelle Divers extrême gauche 1,11% 1,08% Participation au scrutin Circonscription Champdeniers Taux de participation 51,12% 46,62% Taux d'abstention 48,88% 53,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,00% Nombre de votants 46 474 565

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Champdeniers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:06 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Champdeniers ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces élections législatives, à Champdeniers comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 14,45% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,63% et 2,93% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 22,01% à Champdeniers pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Champdeniers ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Champdeniers dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. A l'issue du dernier vote de, à Champdeniers, Emmanuel Macron avait fini la course en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 31,83% des voix, devant Marine Le Pen à 26,41%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 14,45% et Éric Zemmour avec 4,97%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Champdeniers ? À Champdeniers, le taux d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs principaux de ces législatives 2022. Les incertitudes liées à une résurgence de la pandémie de covid seraient notamment en mesure de faire le jeu de l'abstention à Champdeniers (79220). Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 25,12% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 24,38% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Champdeniers ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. L'observation des résultats des précédentes consultations politiques permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2017, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait atteint 47,08% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Champdeniers. La participation était de 41,57% au dernier round. 09:30 - Les électeurs de Champdeniers ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Les données de ces élections législatives à Champdeniers sont limpides : la métropole ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 8 candidats. Un nombre de prétendants inférieur à celui du reste du pays. Autre point essentiel: les votants ont jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour limiter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Législatives 2022 à Champdeniers : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Champdeniers seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 31,8% des suffrages au premier tour à Champdeniers. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,4% et 14,5% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Champdeniers avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 60,1% des suffrages, abandonnant donc 39,9% des votes à Marine Le Pen. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?