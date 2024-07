Résultat des législatives 2024 à Secondigny (79130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Secondigny, que vont trancher les électeurs de gauche ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau national sont un premier indicateur. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Secondigny, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,96% des votes dans la commune. Une progression en comparaison des 13,31% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national favori à Secondigny pour les législatives ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on extrapole la progression du RN lors des dernières élections législatives au niveau national, soit pas moins de quinze points de plus pour le parti entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs conquis par le mouvement à Secondigny s'élève par ailleurs à 15 points sur la même période (de 19,49% en 2022 à 34,38% le 30 juin dernier). De quoi envisager une installation solide du parti dans la ville, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final à Secondigny pour le bloc présidentiel au second tour ? Jeter un œil sur l'entre-deux tours de 2022 apporte aussi des indices précieux au moment de ce second tour du 7 juillet. Même si cette méthode ne peut anticiper avec certitude le résultat… Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, Bastien Marchive l'emportait déjà au premier tour dans la commune de Secondigny, grattant 32,81% des votes sur place. Secondigny optera d'ailleurs encore pour Bastien Marchive au second tour, finalement à la première place localement avec 65,09%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,91%.

20:05 - Bastien Marchive (Divers centre) devant ses concurrents lors de la législative à Secondigny A en croire les études des instituts de sondages diffusées jusqu'à présent, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 sièges au terme du second tour des législatives. Le camp de gauche devrait remporter près de 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Bastien Marchive (Divers centre) a réuni 47,41% des votes à Secondigny le 30 juin dernier, pour le 1er tour de la législative. Dorothée Champeau (Rassemblement National) et Nathalie Lanzi (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant, dans l'ordre, 34,38% et 14,96% des votants dans la ville. C'est aussi Bastien Marchive qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, avec cette fois 40,24%, devant Nathalie Lanzi avec 32,79% et Dorothée Champeau avec 24,62%.

19:21 - À Secondigny, la participation du 1er tour éclipse celle des élections européennes L'observation des précédents scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Le 1er tour des législatives 2024 à Secondigny a connu une participation de 66,87%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 50,04% des inscrits sur les listes électorales de Secondigny. Le taux de participation était de 53,25% lors des européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation à Secondigny va-t-elle descendre au 2e tour des législatives ? À Secondigny, l'un des critères déterminants du scrutin législatif 2024 est sans aucun doute le niveau de participation. Dans la ville, le taux d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 33,13%. Au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,53% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 24,05% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,38% au premier tour. Au second tour, 54,26% des citoyens ne se sont pas déplacés.

17:29 - Secondigny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Secondigny, le scrutin est en cours. Dotée de 988 logements pour 1 791 habitants, la densité de la ville est de 49 habitants par km². Avec 114 entreprises, Secondigny offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 14,41% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 17,26% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 37,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 58,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 251,81 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, Secondigny incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.