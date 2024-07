Résultat des législatives 2024 à Prahecq (79230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un résultat aux législatives entre 29,67 % et 32% à Prahecq pour le Front populaire ? Avec plus de 28% des voix à l'échelle du pays au terme du 1er tour des élections législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 29,67% des voix à Prahecq. Une progression en comparaison des 25,98% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 44,2% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Quel résultat pour le RN à Prahecq lors des législatives ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Prahecq ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. En deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Reste dorénavant à savoir si la tendance au deuxième tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Il y a deux ans à Prahecq, lors des législatives, le score était de 32,11% pour Bastien Marchive , Prahecq votant déjà pour la 1ère circonscription des Deux-Sèvres. Sur la commune de Prahecq, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, avec 55,80% contre 44,20% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Bastien Marchive (Divers centre) devant ses concurrents lors des législatives 2024 à Prahecq Bastien Marchive (Divers centre) a accumulé 40,05% des voix à Prahecq le 30 juin dernier, lors du premier tour de la législative. Nathalie Lanzi (Front populaire) et Dorothée Champeau (Rassemblement National) suivaient en obtenant respectivement 29,67% et 26,67% des votants à l'échelle municipale. Bastien Marchive était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 40,24%, devant Nathalie Lanzi avec 32,79% et Dorothée Champeau avec 24,62%.

19:21 - Résultats à Prahecq : quels enseignements tirer des taux de participation ? L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Comme spécifié dans le précédent post, le taux d'abstention au premier round des législatives à Prahecq était de 28,17%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, parmi les 1 686 personnes en âge de voter à Prahecq, 47,98% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 49,79% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Prahecq À Prahecq, l'une des clés des élections législatives 2024 est sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. Prahecq a atteint une participation de 71,83%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 658 personnes en âge de voter dans la ville, 81,12% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,06% au second tour, soit 1 295 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,0% au premier tour et 50,18% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Prahecq ? Les jeunes montrent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Prahecq ?

17:29 - Prahecq : législatives et dynamiques démographiques Quel impact auront les habitants de Prahecq sur le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 18,24% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,62% de 60 ans et plus. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,92%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 833 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,42%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,21%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Prahecq mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,92% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.